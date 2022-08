Casadei già paragonato a Lampard, Tuchel: «Ha bisogno di tempo, deve imparare!»

Cesare Casadei è stato ufficializzato oggi al Chelsea (vedi QUI), e in Inghilterra i colleghi lo hanno già paragonato all’ex leggenda Frank Lampard. Di questo ha parlato il tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa.

PARAGONE SCOMODO – Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea, ma inizialmente si allenerà con l’Under-21 del club. Di lui ha parlato anche il tecnico Thomas Tuchel oggi in conferenza stampa, rispondendo in particolare a un paragone con Frank Lampard: «Casadei come Lampard? Non gli fai un favore facendo questo paragone (riferendosi alla giornalista, ndr). Ha bisogno di tempo per imparare la lingua e la cultura del nuovo paese. Una volta che si sarà sistemato gli daremo l’opportunità di allenarsi in noi e poi lo valuteremo avendo un quadro più chiaro».