Inter-Spezia, Dimarco ora in vantaggio! Tre novità di formazione: le ultime – Sky

TRE NOVITÀ – L’Inter torna subito in campo per la prima a San Siro contro lo Spezia di Luca Gotti (QUI le sue parole in conferenza stampa) . Tutti a disposizione per mister Simone Inzaghi compreso Danilo D’Ambrosio, unico assente Henrikh Mkhitaryan. Tre novità di formazione rispetto l’undici titolare visto a Lecce: in difesa torna Alessandro Bastoni, che di fatto prende il posto di Robin Gosens. Federico Dimarco scavalca il tedesco ed ora è in vantaggio per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Dalla parte opposta, invece, torna Denzel Dumfries, protagonista con il gol decisivo che ha regalato i primi tre punti alla squadra. Oggi l’allenamento di rifinitura a San Siro, dove Simone Inzaghi scioglierà gli ultimi dubbi di formazione, qualora ce ne fossero.