Casadei dall’Inter al Chelsea, ma non in prima squadra: la precisazione del club

Cesare Casadei si trasferisce a titolo definitivo al Chelsea dopo l’esplosione nel settore giovanile dell’Inter (vedi comunicato). Il giocatore, però, non giocherà con la prima squadra. Di seguito la precisione da parte di Neil Bath, responsabile del settore giovanile dei blues.

NON IN PRIMA SQUADRA – Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Chelsea, ma non giocherà con la prima squadra. Del suo arrivo ne parla Neil Bath: «Cesare è un giocatore che seguiamo da tempo e siamo lieti che ora abbia accettato di unirsi al Chelsea, dove inizialmente rafforzerà la nostra rosa Under-21. È un altro entusiasmante talento emergente che non vediamo l’ora di vedere sviluppare e progredire ulteriormente mentre irrompe nel calcio senior nei prossimi anni».

Fonte: chelseafc.com