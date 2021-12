Top e Flop di Salernitana-Inter: Calhanoglu, piedi fatati! Freccia Dumfries

Salernitana-Inter si è chiusa sul risultato di 0-5 per i nerazzurri, che confermano il primo posto in classifica in attesa dei risultati delle dirette avversarie (vedi report). Tutto semplice per la squadra di Simone Inzaghi, che trova il vantaggio con Perisic e chiude con Gagliardini. Unica nota stonata del match è il giallo di Barella che lo costringerà a stare fuori con il Torino (vedi articolo). Di seguito i Top e Flop della sfida nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: A CALHANOGLU MANCA SOLO IL GOL, PER IL RESTO C’È TUTTO; DUMFRIES IN CONTINUA CRESCIA E ANCHE A SEGNO; SANCHEZ CONFERMA IL BUON MOMENTO RIPAGANDO LA FIDUCIA

HAKAN CALHANOGLU – Due assist, il primo per Ivan Perisic e il secondo per Alexis Sanchez. Il centrocampista turco anche oggi è molto attento in fase di copertura, impegna Vincenzo Fiorillo nel secondo tempo senza far gol. Ma è davvero l’unica cosa che manca.

DENZEL DUMFRIES – Le difficoltà iniziali sono ormai alle spalle: questo Dumfries è tutto un altro calciatore. Corre moltissimo e in maniera intelligente. È molto concentrato sulla fase offensiva ma attento in fase difensiva. Si inserisce sempre di più e oggi arriva anche la rete, quella dello 0-2, su assist di Edin Dzeko. Bravo a non abbattersi nei momenti di difficoltà e bravo Inzaghi a non mollarlo mai.

ALEXIS SANCHEZ – Inzaghi lo riconferma dopo l’ottima prova con il Cagliari, ma stavolta al fianco di Dzeko. L’intesa con il bosniaco non è ai massimi livelli, ma il cileno gioca bene e trova ancora una volta la rete finalizzando un’azione da Play Station. Tenta sempre la giocata più ambiziosa, ma il più delle volte fa bene perché è veramente ispirato.

I FLOP DELL’INTER: NESSUNO

UNA SOLA NOTA STONATA – L’orchestra nerazzurra suona ancora una sinfonia perfetta, o quasi. L’unica nota stonata, come detto in precedenza, è l’ammonizione di Nicolò Barella che lo terrà fuori dall’ultima partita prima della sosta natalizia, vale a dire quella contro il Torino in programma mercoledì 22 dicembre a San Siro alle ore 18.30. Per il resto non si può rimproverare davvero nulla: vittoria convincente e primo posto confermato. La pressione ora è tutta su Atalanta, Milan e Napoli.

