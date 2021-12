VIDEO – Lazio-Genoa 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Genoa, anticipo della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL RILANCIO – Lazio-Genoa 3-1 nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. La Lazio si riprende i tre punti all’Olimpico, dove nell’ultimo periodo non aveva trovato grosse soddisfazioni. Manca Ciro Immobile, fuori per problemi gastrointestinali, ma Pedro non lo fa rimpiangere e in avvio chiama all’ottimo intervento Salvatore Sirigu con un sinistro da fuori. Poi è Zinho Vanheusden (sostituito all’intervallo per infortunio) a fermare un suo tiro di testa nell’area piccola. Al terzo tentativo Pedro fa finalmente centro, su assist di Felipe Anderson al 36′ dopo una palla banalmente persa dal Genoa nella propria trequarti. I gol arrivano soprattutto nell’ultimo quarto d’ora, aperto dal raddoppio di Francesco Acerbi su corner del subentrato Luis Alberto. Lo spagnolo firma due assist in pochi minuti: splendido quello con cui all’81’ di prima manda in porta Mattia Zaccagni per il destro del tris. Secondo gol consecutivo per l’ex Verona, il primo in questa Serie A non al Sassuolo. All’86’ Filippo Melegoni, da centro area su cross di Andrea Cambiaso, trova solo il gol della bandiera. Per Andriy Shevchenko un punto in sei partite e il Genoa resta in piena zona retrocessione dando pochi segnali.

Video con gli highlights di Lazio-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.