Statistiche Juventus-Inter: dominio nerazzurro con la palla, equilibrio nei tiri

Statistiche Juventus-Inter: i nerazzurri di Inzaghi vincono la Coppa Italia battendo la Juventus in finale con il punteggio di 2-4 dopo i tempi supplementari (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE JUVENTUS-INTER – L’Inter si aggiudica la Coppa Italia 2021/22 superando la Juventus in finale per 2-4 dopo i tempi supplementari, grazie alle reti di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e alla doppietta di Ivan Perisic. Inutili le marcature di Alex Sandro e Dusan Vlahovic per i bianconeri. Il possesso palla è nettamente in favore dei nerazzurri con il 59%. Equilibrio per quanto riguarda sia le conclusioni totali (19 a 17) che quelle nello specchio della porta (8 a 8).

ALTRI DATI – La squadra di Simone Inzaghi calcia 9 volte dalla bandierina contro le 7 degli avversari. Nessun fuorigioco rilevato dalla terna arbitrale nell’arco dei 120′. I campioni d’Italia in carica risultano più fallosi degli uomini di Massimiliano Allegri, con 22 infrazioni commesse a 12.

Questi i dati numerici che riassumono il match di Coppa Italia.