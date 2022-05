Juventus-Inter 2-4 DTS, il tabellino della finale di Coppa Italia

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-4 dopo i tempi supplementari (2-2): questo il tabellino della partita valida per la finale di Coppa Italia 2021-2022.

DUE VOLTE IN QUATTRO MESI! – Per la seconda volta in stagione in finale l’Inter si prende il derby d’Italia contro la Juventus ai tempi supplementari! La Coppa Italia, dopo la Supercoppa Italiana, finisce in rimonta nella bacheca nerazzurra. Segna subito Nicolò Barella, poi il ribaltone in due minuti firmato Alex Sandro e Dusan Vlahovic. Quindi i rigori: il primo per fallo di Matthijs de Ligt su Lautaro Martinez, trasforma Hakan Calhanoglu. Il secondo, già ai supplementari, ancora per intervento irregolare di de Ligt su Stefan de Vrij: lo dà il VAR, segna Ivan Perisic. Che tre minuti dopo fa un capolavoro per chiudere i conti. Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 2-4 DOPO I TEMPI SUPPLEMENTARI (2-2) – IL TABELLINO

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo (41’ Morata), de Ligt, Chiellini (84’ Arthur), Alex Sandro (91’ Lu. Pellegrini); Zakaria (67’ Locatelli), Rabiot; Cuadrado, Dybala (99’ Kean), Bernardeschi (67’ Bonucci); Vlahovic.

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Aké, Nicolussi Caviglia, Miretti.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio (63’ Dimarco, 116’ A. Bastoni), de Vrij, Skriniar; Darmian (63’ Dumfries), Barella, Brozovic, Calhanoglu (90’ +1 Vidal), Perisic; Dzeko (63’ Correa), Lautaro Martinez (90’ +1 Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Ranocchia, Gosens, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Giallatini – Preti; Sozza; VAR Di Paolo; A. VAR Abisso; A. VAR riserva Longo)

Gol: 7’ Barella, 50’ Alex Sandro (J), 52’ Vlahovic (J), 80’ rig. Calhanoglu, 99’ rig., 102’ Perisic

Espulso: Allegri (J, allenatore) al 104’ per proteste

Ammoniti: Brozovic, Vidal (I), Locatelli

Recupero: 2’ PT, 4’ ST, 3’ PTS, 2’ STS