Skriniar, tutto confermato: salta Inter-Atalanta! Demiral diverso – Sky

Skriniar non andrà neanche in panchina alle 21 in Inter-Atalanta, pur rimandando il passaggio al PSG a luglio. Lo anticipa Sky Sport, parlando di scelta differente per Demiral che ra pure lui sul mercato.

NON GIOCA! – Milan Skriniar resta fuori dalla distinta di Inter-Atalanta. Fra pochi minuti usciranno le formazioni ufficiali, ma Matteo Barzaghi da Sky Sport 24 anticipa come la scelta di Simone Inzaghi sia non portarlo neanche in panchina. Ossia quanto anticipato nel pomeriggio (vedi articolo). In formazione dovrebbe esserci Romelu Lukaku con Lautaro Martinez in attacco (vedi articolo). L’altro, assieme a Skriniar, valutato come mercato era Merih Demiral nei bergamaschi: per lui panchina.