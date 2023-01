Inter-Atalanta, Lukaku dal 1′ ma non con Correa! La formazione di Inzaghi – Sky

Prosegue l’avvicinamento a Inter-Atalanta e, rispetto a quanto si pensava nel primo pomeriggio (vedi articolo), non dovrebbe partire titolare Correa bensì Lukaku. Da Sky Sport, Matteo Barzaghi dà la formazione di Inzaghi per il quarto di finale di Coppa Italia delle ore 21.

CHI GIOCA E CHI NO – Matteo Barzaghi, a poco meno di quattro ore da Inter-Atalanta, definisce la formazione di Simone Inzaghi escludendo Joaquin Correa. Parte dall’ormai “separato in casa”: «Milan Skriniar credo che stasera non farà parte della panchina. Sicuramente non in campo, credo neanche in panchina. Aspettiamo l’ufficialità ma così dovrebbe essere. Ci sono un po’ di novità nella formazione dell’Inter: quella principale è il ritorno di Romelu Lukaku dal 1′, dopo la partita col Napoli del 4 gennaio. Sicuramente è un’occasione importantissima per lui. Dovrebbe giocare con Lautaro Martinez, con in difesa Francesco Acerbi in vantaggio su Alessandro Bastoni per fare il braccetto sinistro. Sulle fasce a destra Denzel Dumfries e a sinistra Robin Gosens, anche per lui una chance. Edin Dzeko ha fatto benissimo, però l’Inter deve recuperare Lukaku e domenica c’è il derby». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Atalanta, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.