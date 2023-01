Skriniar, Inzaghi prende la sua decisione su Inter-Atalanta: le ultime – CdS

Skriniar in queste ultime ore di calciomercato è sulla bocca di tutti per via di un trasferimento immediato al PSG che non sembra poter decollare. Secondo le ultime del Corriere dello Sport, Inzaghi ha preso la sua decisione sullo slovacco riguardo a Inter-Atalanta (vedi articolo)

DECISIONE PRESA – Milan Skriniar vorrebbe andare subito al PSG ma l’Inter non avrebbe il tempo materiale per sostituirlo e inoltre ha chiesto una cifra di 20 milioni di euro per farlo partire, offerta mai arrivata dal club parigino. Simone Inzaghi nel frattempo deve anche pensare a Inter-Atalanta, primo quarto di finale di Coppa Italia in programma alle ore 21 a San Siro: lo slovacco ci sarà o no? Secondo le ultime del Corriere dello Sport, il tecnico interista ha scelto di non inserirlo in formazione per via delle troppe tensioni delle ultime ore. Skriniar non sarà dunque a disposizione, il suo ritorno potrebbe avvenire per Inter-Milan di campionato del 5 febbraio.