Parolo: «Skriniar serio. L’Inter non avrà problemi. De Vrij situazione simile»

Parolo parla della situazione creatasi tra Skriniar e l’Inter. Il calciatore, ospite della trasmissione “Speciale DAZN Mercato”, ricorda quanto accaduto con De Vrij prima che lasciasse la Lazio. Di seguito le parole del calciatore in collegamento su Dazn.

PROFESSIONISTI – Marco Parolo dice la sua sulla situazione tra l’Inter e Milan Skriniar. Così il calciatore in collegamento su Dazn: «Se Skrniar dovesse rimanere all’Inter non penso che ci saranno problemi. È un giocatore che ha dimostrato di saper gestire il rapporto “vado via o rimango”, è legato alla maglia. La situazione è più tranquilla rispetto a quello che è accaduto con Nicolò Zaniolo. Sono due situazioni legate a dei problemi di gestione. Se l’Inter farà un percorso netto lui rimarrà un punto di riferimento per lo spogliatoio, perché lui in campo darà tutto. Io ho vissuto la stessa situazione con Stefan De Vrij alla Lazio. Lui doveva andar via, poi c’è stato l’ultimo problema nell’ultima partita. È come se si verificasse una finale di Champions League tra l’Inter e il PSG. Quello, forse, sarebbe un problema, ma si parla di ipotetico. De Vrij è stato un professionista, fino alla fine ha rispettato i compagni. E Skriniar farà lo stesso. Ovvio che, se ci sarà da discutere di qualcosa con la società, allora verrà messo da parte e non metterà più becco. La sua è una figura che ha dimostrato di essere leader e Simone Inzaghi le sa gestire queste situazioni».