Porto-Inter, pagelle: Darmian monumento 8, Barella offuscato 5.5

L’Inter pareggia con il risultato di 0-0 al do Dragao e compie l’impresa (vedi report). Passa il turno e accede ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni. Matteo Darmian gioca una partita monumentale 8, Nicolò Barella sbaglia eccessivamente 5.5.

ANDRÈ ONANA 7 – Con la parata sul tiro di Eustaquio da fuori area risponde presente. L’intervento su Grujic nelal ripresa è difficilissimo, ma per il camerunense non ci sono problemi. Nel finale la sua parata vale la vittoria, Inzaghi ricordi questo episodio.

Porto-Inter, pagelle – DIFENSORI

MATTEO DARMIAN 8 – Non sbaglia mai, difficile da ricordare un errore in fase di copertura del difensore. Prende l’ammonizione in maniera intelligente, evitando ulteriori pericoli a causa del passaggio di Barella. Nel secondo tempo è una colonna, prestazione sontuosa nonostante i crampi.

– dall’80’ MILAN SKRINIAR 5.5 – Si perde due volte Taremi e Grujic, palo e traversa del Porto. Entra non positivamente, i quattordici giorni senza allenamento si vedono.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Attento, anche se non chiamato in causa molto spesso. Taremi si abbassa per prendere palla, l’italiano rimane in posizione e non rischia mai.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Aggressivo, fa sentire subito il rumore delle caviglie ad Eustaquio. Accelera bene sulla fascia e crea superiorità con le sue scorribande.

– dal 74′ STEFAN DE VRIJ 6 – Non è pulito negli interventi, ma non bada alla qualità e butta qualsiasi pallone in tribuna.

Porto-Inter, pagelle – CENTROCAMPISTI

DENZEL DUMFRIES 6.5 – Inizia la partita con un passaggio sbagliato al centro che porta Eustaquio al tiro, prosegue con il fallo laterale battuto male. Timido, non accompagna mai la fase offensiva e non entra in partita. Al novanta più cinque salva un gol clamoroso sulla linea, proprio il più criticato della stagione nerazzurra. Il destino gioca scherzi inaspettati.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Prima mezz’ora da migliore in campo, poi cala vistosamente e sbaglia alcuni passaggi velenosi. Nel finale del primo tempo si perde l’incursione in area di Eustaquio, pericolo da evitare. Nella ripresa vive una seconda giovinezza, recupera in continuazione gli avversari e corre per cinque.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Soffre inizialmente il pressing del Porto. Sale in cattedra dopo un quarto d’ora, la verticalizzazione per il contropiede guidato da Barella è perfetto. Meglio in fase difensiva, recupera quantità indefinibili di palloni.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Tarda a pressare, lascia a volte il centrocampo sguarnito e non gioca un ottimo primo tempo. Il passaggio da dimenticare in orizzontale vale l’ammonizione di Darmian. Esce poi anche infastidito, forse ripenserà per tempo a questa prestazione opaca.

– dall’80’ MARCELO BROZOVIC 6 – Perde un pallone in uscita disastroso, ma i compagni non si fanno vedere e va in difficoltà. Entra nei minuti finali e soffre come i compagni, non riesce a destreggiarsi palla al piede.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Inizia con due cross sbagliati, ma c’è e la differenza rispetto a Dumfries è lampante. Nonostante Pepe non rischia grandi pericoli, è essenziale in scivolata sul tiro di Eustaquio. Monumentale l’intervento, che vale la sua esultanza.

– dal 70′ DANILO D’AMBROSIO 6.5 – Si accentra troppo in fase di non possesso e lascia gli avversari liberi di crossare. Al minuto 78 è molto intelligente, pressa Pepe e gli soffia la palla, guadagnando punizione e ammonizione per Pepe. Un altro intervento vale un fallo e minuti essenziali per l’Inter, ingresso positivo.

Porto-Inter, pagelle – ATTACCANTI

EDIN DZEKO 6.5 – Si fa sentire la sua esperienza, guida l’attacco e si porta sulle spalle i contropiedi nerazzurri. Combatte con i difensori, protegge palla e fa buone sponde per i centrocampisti, anche di sinistro. Il tiro è debole, ma il movimento è quello giusto.

– dal 70′ ROMELU LUKAKU 6 – Sbaglia subito una sponda di tacco, ma lotta in quei pochi palloni che gli vengono serviti. Nell’uno contro uno è goffo, ma il suo destro arriva vicinissimo al piede di Lautaro Martinez a porta vuota. Al 97′ è fondamentale, protegge palla come può e guadagna tempo prezioso per la squadra.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – La palla recuperata nel finale di primo tempo è l’unica che tocca, il giocatore vuole incidere ma è nascosto e non si vede mai. Manca il graffio dell’argentino in Champions League.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter soffre il pressing alto del Porto, non riesce a uscire spesso palla al piede ma quando lo fa è pericolosa. Davanti gli attaccanti sono da soli, Dumfries ha paura e non accompagna mai la manovra. Nel secondo tempo la squadra va oltre i problemi fisici, difende perfettamente il vantaggio e passa il turno. Il voto rappresenta la sua stagione in Champions League, che merita di essere ricordata nonostante le sconfitte in campionato. Il sogno europeo continua, Inzaghi può godersi un traguardo che mancava all’Inter dal 2011.

Le pagelle degli avversari: il Porto di Conceicao

PORTO – Diogo Costa 6; Pepe 6.5, Cardoso 6, Marcano 6, Zaidu 6.5 (Wendell S.V.); Eustaquio 6.5 (Franco 6), Uribe 6 (Namaso S.V.), Grujic 5.5, Galeno 5.5; Evanilson 5 (Martinez 5.5), Taremi 5 All. Conceicao 5