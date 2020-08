Pagelle Siviglia-Inter: Lukaku illude, Gagliardini horror. Godin a due volti

Pagelle Siviglia-Inter: Antonio Conte punta sull’undici ormai consueto (qui le formazioni ufficiali), ma stavolta Gagliardini e alcuni fedelissimi steccano. Lukaku parte alla grande, poi non riesce a segnare ed è sfortunato protagonista del 3-2. Ecco tutti i voti

HANDANOVIC 5,5: Guida bene la squadra. Non riesce a neutralizzare i due colpi di testa di de Jong.

GODIN 6: Perde de Jong in occasione dell’1-1, ma poi esplode tutto il suo carisma nel gol del 2-2. Bene per intensità e posizione, ma il rinvio di testa nel 3-2 è corto.

– CANDREVA SV: Ha l’occasione del 3-3 tra i piedi, ma non riesce a capitalizzare.

DE VRIJ 5,5: Qualche acciacco fisico, non è perfetto come al solito nella morsa del Siviglia.

BASTONI 6: Dal suo lato, il Siviglia attacca puntualmente e con grande qualità. Cerca di arginare e impostare al meglio.

D’AMBROSIO 5,5: Deve tenere Ocampos nell’uno contro uno, ci riesce a tratti. Sfrutta la sua fisicità, facendo poco male in fase offensiva.

– MOSES 5: Ha una grande occasione e non segna. Pasticcia.

BARELLA 6: A volte è troppo irruento, ma chiude bene e attacca con ordine. Uomo in più a centrocampo.

BROZOVIC 5,5: Bella la punizione che porta al 2-2 di Godin. Nell’impostazione è scolastico; in fase offensiva fa poco male.

GAGLIARDINI 4,5: Cerca di far sentire la sua fisicità, ma sbaglia tanto. La qualità non è eccelsa e si nota spesso. Regala le punizioni decisive al Siviglia.

– ERIKSEN 5,5: Troppo scolastico. Non ha spunti decisivi.

YOUNG 5,5: Fa fatica a contenere Jesus Navas sulla fascia sinistra dell’Inter. In fase offensiva si vede poco.

LUKAKU 6: Sblocca subito il risultato con una grande azione personale e realizzando il rigore. Si sbatte tanto per il gioco della squadra. Si divora un gol decisivo sul 2-2, poi è sfortunato protagonista nel 3-2.

LAUTARO MARTINEZ 5: Qualche buona azione nel primo tempo, ma non riesce ad affondare. Scompare dopo i primi 20 minuti.

– SANCHEZ 5,5: Non trova giocate buone per far male agli avversari.

CONTE 5,5: La sua Inter fisica e difensiva va in difficoltà contro l’organizzazione del Siviglia. Gagliardini stecca, lui lo leva troppo tardi.

Pagelle Siviglia-Inter, gli avversari: de Jong ne fa 2. Jesus Navas fa male

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou 6; Navas 7, Kounde 7, Diego Carlos 5,5 (Gudelj 6), Reguilon 6,5; Jordan 6, Fernando 5,5, Banega 6,5; Suso 6 (Vazquez 6), De Jong 7,5 (En Nesyri SV), Ocampos 6,5 (El Haddadi 6). Allenatore: Lopetegui 7.