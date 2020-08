Jesus Navas: “Questa vittoria è per chi ha sofferto. Lopetegui la merita”

Condividi questo articolo

Jesus Navas ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio della finale di Europa League tra Siviglia e Inter

ATMOSFERRA ELETTRICA – Siviglia e Inter si sono date battaglia per l’ambito trofeo. Alla fine hanno trionfato gli spagnoli e il loro capitano, Jesus Navas, ha parlato così, al termine della finale di Europa League: «Questo gruppo se lo merita. Abbiamo lotatto tutto l’anno e vissuto una situazione difficile come tutti. Abbiamo cercato di superarla giorno dopo giorno, la tifoseria se lo merita poichè ci è sempre vicina. Dobbiamo goderci questo momento. Poterla alzare come capitano del mio Siviglia è un sogno, ma anche per tutta la gente, per ragazzi come Reyes e amici che non ci sono più e stanno passando momenti brutti. Julen Lopetegui? Lavora 24 ore al giorno per il Siviglia, ci ha tirato fuori il meglio. Se la merita anche lui».