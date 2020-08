Siviglia-Inter: le formazioni ufficiali della finale di UEFA Europa League

Siviglia-Inter tra poco in campo per l’ultima partita della stagione. Appena comunicate le formazioni ufficiali della finale di UEFA Europa League. Si gioca in Germania – presso lo “Stadion Koln” (“Mungersdorfer – RheinEnergie Stadion”) di Colonia – a partire dalle ore 21.00. Conte non cambia nulla rispetto alle formazioni schierate ad agosto. Di seguito le formazioni ufficiali di Siviglia-Inter

FORMAZIONE SIVIGLIA

SIVIGLIA (4-3-3): 13 Bono; 16 Jesus Navas (C), 12 Koundé, 20 Diego Carlos, 23 Reguilon; 10 Banega, 25 Fernando Reges, 24 Jordan; 41 Suso, 19 Luuk de Jong, 5 Ocampos.

A disposizione: 1 Vaclik, 31 Javi Diaz; 3 S. Gomez, 18 Escudero, 36 Genaro Rodriguez, 40 Pablo Perez; 17 Gudelj, 21 O. Torres, 22 F. Vazquez; 11 Munir El Haddadi, 28 Lara, 51 En-Nesyri.

Allenatore: J. Lopetegui

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 2 Godin, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli; 13 Ranocchia, 31 Pirola, 37 Skriniar; 11 Moses, 12 Sensi, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 34 Biraghi, 87 Candreva; 7 Sanchez, 30 Esposito.

Allenatore: A. Conte