Pagelle Parma-Inter: Sanchez glaciale, Lukaku essenziale. Brozovic pensa

Condividi questo articolo

Parma-Inter-Pagelle

Pagelle Parma-Inter: Antonio Conte si affida a Romelu Lukaku e Alexis Sanchez in attacco (qui le formazioni ufficiali) e il cileno è assolutamente straripante con una straordinaria doppietta che decide il match. Ottima prova anche di Brozovic al centro e Bastoni in difesa: ecco tutti i voti

HANDANOVIC 6: Grande parata su Kurtic nel primo tempo che salva il risultato. Nella ripresa, non riesce a neutralizzare Hernani.

SKRINIAR 6: Non lo saltano quasi mai; cerca di impostare con diligenza, ma senza acuti. Qualche errore in disimpegno.

DE VRIJ 6,5: Dominante in marcatura, sbaglia veramente poco. Riesce a coprire bene Man e chiunque gli vada contro.

BASTONI 6,5: Imposta bene e riesce a chiudere senza troppi patemi con gli avversari. Partita di grande qualità in entrambe le fasi di gioco.

Pagelle Parma-Inter, il centrocampo: Hakimi spinge, ma non chiude nel gol

HAKIMI 6: Spinge bene a destra, riuscendo a sfondare un paio di volte in percussione. Non copre bene in occasione del gol subito.

BARELLA 6: Solita costanza e qualità in mezzo al campo. Imposta bene, ma senza creare vere occasioni.

BROZOVIC 6,5: Diligente in mezzo al campo, fa il suo. Riesce a far correre bene la sfera, sbagliando poco.

ERIKSEN 6: Non riesce ad agganciare l’ottima palla di Hakimi. Sbaglia un po’ troppo questa sera nel primo tempo. Cresce nella ripresa.

– VIDAL 6: Entra dando fisicità ma pochi spunti offensivi.

PERISIC 6: Un paio di stop sbagliati, ma dà la sensazione di poter essere sempre pericoloso. Bravo in fase difensiva.

– DARMIAN 6: Dà la consueta efficacia in copertura.

Le pagelle dei nerazzurri, l’attacco: Sanchez fa la differenza sotto porta

LUKAKU 7: Nel primo tempo, non riesce a essere devastante come al solito. Fa molto meglio nella ripresa, ispirando i due gol.

SANCHEZ 8: Viene coinvolto solo a tratti nel gioco nel primo tempo. Esplode nella ripresa con due gol e grande freddezza sotto porta: ottima prova.

– LAUTARO MARTINEZ 6: Entra bene, aiutando in fase difensiva.

Pagelle Parma-Inter, i voti di Conte e degli avversari

CONTE 6,5: Il Parma gioca un’ottima partita nel primo tempo, mettendo in difficoltà i nerazzurri. La mossa Sanchez paga. Stasera sa anche soffrire.

PARMA (4-3-1-2): Sepe 6; Bani 6, Valenti 5,5 (Busi 6), Osorio 5,5, Gagliolo 6 (Pezzella 7); Hernani 6,5 (Pellè 6), Brugman 6, Kurtic 6; Kucka 6 (Inglese 6); Karamoh 6, Man 5,5 (Mihaila 6). Allenatore: D’Aversa 6.