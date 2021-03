Sanchez: Â«Mi sento un leone in gabbia: ma sono sempre stato al topÂ»

Sanchez: «Mi sento un leone in gabbia: ma sono sempre stato al top»

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Alexis Sanchez ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo il triplice fischio di Parma-Inter

FUGA – Parma-Inter è terminata 1-2. Alexis Sanchez ha commentato così la partita, ai microfoni di “Sky Sport”: «Credo che sia stata una partita difficile oggi, loro hanno giocato bene. Abbiamo sofferto. Siamo lì ed è la strada giusta. Dobbiamo pensare a noi, la strada è giusta, ma non dobbiamo sbagliare. Tutti i giocatori sono cresciuti tanto. Da quando abbiamo perso la finale di Europa League sono tutti migliorati. Barella ecc. Il mister gli insegna tanto ogni giorno, io che ho esperienza sono stato a guardare: gli manca solo di vincere qualcosa per far fare quello step all’Inter. Io ho esperienza, se Conte si fida di me sono contento. Ho sempre voglia di giocare. Sono come un leone in gabbia che vuole giocare, più gioco e meno lo sento. Sono sempre stato al top, amo questo sport, mi piace giocare. Più gioco, meglio mi sento, sono contento della partita. Abbiamo fatto sacrifici tutti, anche lo staff».