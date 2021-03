Parma-Inter (Serie A): le formazioni ufficiali! Conte sceglie Sanchez dal 1′

Parma-Inter tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 25ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. La sesta del girone di ritorno. Sfida in scena presso lo Stadio “Ennio Tardini” di Parma a partire dalle ore 20.45. A destra torna Hakimi ma in attacco c’è Sanchez. Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Inter in Serie A

FORMAZIONE PARMA

PARMA (4-3-1-2): 1 Sepe; 13 Bani, 30 Valenti, 24 Osorio, 7 Gagliolo; 23 Hernani Jr, 15 Brugman, 14 Kurtic; 33 Kucka (C); 10 Karamoh, 98 Man.

A disposizione: 34 Colombi; 2 Iacoponi, 3 Giuseppe Pezzella, 8 Grassi, 9 Pellè, 18 Cyprien, 19 Sohm, 22 Bruno Alves, 28 Mihaila, 32 Brunetta, 42 Busi, 45 Inglese.

Allenatore: R. D’Aversa

FORMAZIONE INTER

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 7 A. Sanchez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte