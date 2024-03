Inter-Genoa 2-1, pagelle: Sanchez illuminante 8, due bocciati

L’Inter vince soffrendo contro il Genoa con il risultato di 2-1. Alexis Sanchez è il migliore in campo, Denzel Dumfries ed un altro non brillano. Le pagelle della partita di San Siro.

YANN SOMMER 6.5 – Retegui frega Pavard, ma non lui. Colpo di reni incredibile in area piccola sulla palla schiacciata dall’attaccante. Sempre decisivo.

Inter-Genoa, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 5.5 – Dorme forse un po’ troppo nel primo tempo. Sbaglia in impostazione e si perde Retegui in maniera ingenua. Da rivedere la sua prestazione.

– dal 73′ YANN BISSECK 6 – Fa meglio di Pavard, la sua fisicità è fondamentale sulle palle alte e nel mezzo delle mischie in area di rigore.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Domina come sempre, è invalicabile anche in uno contro uno su Gudmunsson a fine primo tempo. Su Retegui non cede e si porta a casa un’ottima prestazione.

CARLOS AUGUSTO 7 – Non ha il sinistro vellutato di Bastoni ma è inutile ripeterlo. Ha altre caratteristiche, come la forza e la velocità, e le sfrutta a dovere da braccetto. Eroico sul finale, da esterno non molla un colpo.

– dal 65′ FRANCESCO ACERBI 6 – Spavento dopo pochi secondi dal suo ingresso, perché segna Vitinha colto in fuorigioco. Difende al meglio quando il Genoa alza il pressing.

Inter-Genoa, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 5.5 – La sua partita finisce dopo appena 45 minuti per l’ammonizione. Non ha la chance di incidere, molto spento e nascosto.

– dal 46′ MATTEO DARMIAN 6 – Sabelli lo punta, non abbocca mai. Ha anche l’occasione di segnare, colpisce il difensore del Genoa a botta sicuro su passaggio di Sanchez.

NICOLÒ BARELLA 7 – Coglie una palla al bacio di Mkhitaryan, non gli riesce il generoso assist a Sanchez. Con il suo inserimento subisce il rigore segnato poi dal cileno. Dà un passaggio preciso per Arnautovic che non trova la rete al 91′.

KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Inizia timidamente, Inzaghi lo richiama per dargli maggiori responsabilità e lui risponde con una corsa da mezzala verso la porta avversaria. Arriva il suo primo gol con la maglia dell’Inter a termine di una settimana perfetta, forse quella della consacrazione nonostante l’errore nel secondo tempo sulla rete subita.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Dà un cioccolatino in ripartenza di sinistro a Barella che nel mondo in pochi danno, però si perde davanti a Martinez calciando troppo tardi. Nei minuti finali non perde un singolo pallone ed è il più lucido di tutti.

FEDERICO DIMARCO 6 – Si accentra sempre, non sfruttando lo spazio che viene concesso sulle fasce dal Genoa. Probabilmente l’idea di spostarsi non è quella giusta contro gli avversari odierni.

Inter-Genoa, pagelle – ATTACCO

ALEXIS SANCHEZ 8 – Sa accettare il ruolo di quarto attaccante, ingoia bocconi amari rimanendo in panchina per tanto tempo, poi arriva la sua risposta. In questa settimana senza Thuram sigla tre assist e segna il suo primo gol in Serie A. Il passaggio per Asllani è di rarità assoluta, il rigore calciato figlio di un calciatore senza paura e risoluto.

– dal 65′ MARCUS THURAM 6 – Quanta qualità in ogni singolo tocco. Fa un numero su De Winter da circo, manda in porta Carlos Augusto che viene respinto.

LAUTARO MARTINEZ 6 – Affamato e leader anche nel momento di difficoltà. Si porta sulle spalle la squadra nella prima mezz’ora insolita. Si veste in più da centrocampista, fornendo una verticalizzazione perfetta per Barella che permette di guadagnare il rigore.

– dal 75′ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Aiuta i compagni sia tenendo più palloni possibili che difendendo nel momento del bisogno. Sfiora il gol e viene bloccato da Martinez.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – La sua Inter è stanchissima e si vede già dai primi minuti, sa sfruttare quei dieci minuti di confusione del Genoa segnando due volte e portandosi in cascina altri tre punti che avvicinano alla seconda stella. La ripresa di San Siro è di grandissima sofferenza, la squadra di Gilardino fa paura e il tecnico piacentino è costretto a cambiare in difesa. Da Pavard per Bisseck fino ad Acerbi per Dimarco. Solo il risultato salva una serata insolita per gli undici che fino ad ora erano stati perfetti.

Le pagelle degli avversari: il Genoa di Gilardino

GENOA – Martinez 6; De Winter 6.5, Bani 6.5, Vasquez 7; Sabelli 6 (Ekuban S.V.), Messias 6.5 (Vitinha 6), Badelj 6, Frendrup 5 (Strootman 5.5), Martin 6 (Spence 6); Retegui 5, Gudmundsson 6 All. Gilardino 6