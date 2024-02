Inter-Atletico Madrid 1-0, pagelle: Barella motorino 8, Mkhi e Calha flop da 5!

L’Inter vince contro l’Atletico Madrid la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League a San Siro con il risultato di 1-0. Marko Arnautovic entra e decide la gara, 6.5. Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu sbagliano troppo, flop da 5. Le pagelle della partita.

YANN SOMMER 6 – Non fa una singola partita nella notte di San Siro, rischia solo con un rilancio a fine partita. In uscita prende una dura botta da de Vrij che lo salva.

Inter-Atletico Madrid, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Spinge meno del solito, si ritrova poco spesso in avanti ma gestisce al meglio la sua zona del campo. Nei primi 20 minuti di partita è fondamentale in fase di possesso in sostituzione dei compagni di centrocampo insufficienti.

STEFAN DE VRIJ 7 – Qualsiasi palla passi dalle sue parti è sua. Fa una chiusura su Llorente fondamentale. Domina nell’area di rigore amica e si permette anche una progressione che rischia di diventare gol. La palla in profondità per Lautaro Martinez era oro, peccato per l’intervento di Witsel.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – In uscita trova sempre gli scambi con Dimarco e Mkhitaryan per creare le occasioni giuste per segnare, è un uomo in più in fase di possesso.

Inter-Atletico Madrid, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5.5 – Sbaglia tanti passaggi, anche se in fase di non possesso è super aggressivo su Lino. Poco preciso con la palla al piede e questo pesa sulla destra.

– dal 68′ DENZEL DUMFRIES 7 – Ara la fascia destra ed è l’incubo peggiore di Samuel Lino, che lo sognerà questa notte. La sua fisicità fa la differenza ed è uno dei migliori in campo.

NICOLÒ BARELLA 8 – L’MVP di Inter-Atletico Madrid è lui! Il passaggio a tagliare la difesa per Thuram dopo due minuti fa già capire il livello della sua serata, che continua con una corsa da pazzo scatenato. Copre ogni zona del campo e si prende la responsabilità di sostituire Calhanoglu in cabina di regia quando il turco è pressato.

HAKAN CALHANOGLU 5 – Prova due-tre sventagliate per Dimarco sulla sinistra, ma si nasconde dietro Koke che lo segue come un pitbull. In fase di pressing affretta le uscite e lascia buchi enormi nel centrocampo nerazzurro, non benissimo.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Una delle poche serate no nell’esperienza nerazzurra dell’armeno. Impreciso anche nei tocchi più semplici, soprattutto nel primo tempo quando spreca due potenziali occasioni per far male all’Atletico Madrid.

– dal 72′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Entra con la carica che lo contraddistingue, morde le caviglie di ogni avversario e ruba la palla a Reinildo per la ripartenza che porta al gol dell’1-0.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Molina in velocità lo mangia e riesce a prevedere le sue giocate. Non arriva mai al cross e non è pericoloso per la difesa avversaria.

– dal 68′ CARLOS AUGUSTO 6 – In fase difensiva è perfetto, segue un taglio pericoloso e fa una diagonale corretta. Fisicamente è imperioso e non sbaglia nulla.

Inter-Atletico Madrid, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Ruba una palla preziosa a Witsel e manda al tiro Lautaro Martinez davanti alla porta. Conclude anche lui da fuori area ed è il più pericoloso in fase offensiva. Si fa male al 44′ ed è costretto a uscire. Sfortunati!

– dal 46′ MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Incredibile come rischi di rovinare la sua serata in appena due minuti. In sforbiciata prende il cross di Dimarco ma manda alto da solo in area di rigore. Al minuto 64 spreca incredibilmente un’altra chance. Dopo uno scambio con Lautaro Martinez manda la conclusione alta a tu per tu con Oblak. Al 79′ si sblocca finalmente e alza il suo voto, decidendo l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Luci ed ombre dall’austriaco.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Deve brillare nella serata europea più importante della stagione, ma si scioglie come neve al sole. Sbaglia una chance impensabile davanti alla porta nel primo tempo e anche un’altra che però fortunatamente finisce nei piedi di Arnautovic a porta vuota.

– dall’87’ ALEXIS SANCHEZ S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter è preparata ottimamente alla partita e inizia all’arrembaggio nei primi 20 minuti. Sono tanti gli errori sotto porta, ma tantissime le occasioni da gol create. Da quelle di Lautaro Martinez fino alle ultime di Marko Arnautovic. Il cambiamento del tecnico piacentino è radicale: le sostituzioni vengono fatte nel momento giusto e sono la svolta nell’equilibrio del secondo tempo. Dumfries, Frattesi e Carlos Augusto danno la scossa, il gol nasce da un recupero palla del numero 16. I cambi sbagliati di due anni fa sono un ricordo lontano, ora si riparte dal Civitas Metropolitano con il risultato di 1-0!

Le pagelle degli avversari: l’Atletico Madrid di Simeone

ATLETICO MADRID – Oblak 6.5; Gimenez 6.5 (Savic 5.5), Witsel 7, Hermoso 5.5 (Reinildo 4); Molina 6.5 (Barrios 6), de Paul 6.5, Koke 6, Niguez 6 (Morata 5.5), Lino 6; Griezmann 5 (Correa 6), Llorente 6.5 All. Simeone 5