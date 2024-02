Simeone: «Inter fa bene contropiede, concesso troppo! 3 non bene»

Simeone ha analizzato quanto successo in Inter-Atletico Madrid, primo round degli ottavi di finale di Champions League andato in scena allo stadio Meazza. Ecco quanto dichiarato al termine della sfida ai microfoni di Mediaset

TROPPE CONCESSIONI – Diego Simeone parla così dopo Inter-Atletico Madrid: «Questa partita mi lascia che giochiamo contro una squadra forte, alla quale non puoi lasciare quello che abbiamo lasciato noi. Una squadra che riesce a fare bene il contropiede, è difficile quando gli dai possibilità di farlo e nel secondo tempo potevano approfittare e non lo hanno fatto. Al di là di questi dettagli importanti, la squadra ha fatto una partita buona e nel secondo tempo abbiamo avuto la palla di Llorente. Loro sono forti, dobbiamo lavorare tanto per vedere se il 13 marzo ce la possiamo fare. Come vedo l’Inter in Europa? L’Inter è una squadra molto forte, gioca bene in tutte le parti del campo e sa quello che deve fare. E questo la rende pericolosa. Dopo questa partita speriamo al ritorno di poter fare meglio dopo aver giocato già contro di loro. Per il ritorno mancano parecchi giorni e speriamo che Morata, Griezmann e Correa stiano bene e poi in base alla partita che vogliamo fare decidere chi giocherà».