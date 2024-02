Oblak: «Partita decisa dai dettagli, ma siamo in grado di passare!»

Oblak valuta la sconfitta dell’Atletico Madrid sul campo dell’Inter per 1-0. Il portiere sloveno crede ancora nella qualificazione.

DETTAGLI − Jan Oblak a Movistar ha parlato dopo Inter-Atletico Madrid: «I dettagli decidono le partite. Ed è quello che è successo. Abbiamo subito gol per un errore che è normale che accada nel calcio, ma dobbiamo tenere la testa alta. Manca una partita e dobbiamo fare del nostro meglio per essere in grado di passare. Nel primo tempo in difesa abbiamo fatto molto bene. Nel secondo all’inizio hanno avuto due o tre occasioni in cui non siamo stati perfetti. In queste partite devi essere perfetto, perché se non lo sei ti puniscono. Quando subisci un gol ti gira sempre un po’ la testa e il Cholo ha chiesto calma perché ci resta ancora una partita».