De Vrij: «Ci siamo parlati! Potevamo anche fare più gol ma bene»

C’è de Vrij a parlare a pochi minuti dalla fine di Inter-Atlético Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League terminata 1-0 al Meazza. Il suo commento nel post partita di Inter TV.

ANDATA FATTA – Stefan de Vrij è felice per l’1-0 di Inter-Atlético Madrid: «Ci eravamo detti di rimanere calmi, avere pazienza e giocare come sappiamo. Sapevamo che potevamo metterli in difficoltà, abbiamo creato delle occasioni comunque avendo ordine dietro e senza concedere tanto a una squadra forte che segna tanto. Forse potevamo fare più gol, ma comunque è una buona vittoria. Sicuramente, a questo punto della competizione, ci sono solo squadre forti. Anche questa partita sapevamo che sarebbe stata tosta: loro sono molto organizzati, difendono bene di squadra e non è facile. Potevamo far girare la palla più veloce forse, ma come dicevo prima è una buona vittoria. Il mio intervento decisivo? Non so se ha cambiato la partita, ma è stato un intervento importante».