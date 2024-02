Inter-Atalanta 4-0, pagelle: fantastici, perfetti, unici. Inzaghi da 10!

L’Inter finisce contro l’Atalanta in goleada vincendo con il risultato di 4-0. Simone Inzaghi mette in scena uno spettacolo assoluto, è lui il migliore nelle pagelle della serata.

YANN SOMMER 6 – Anche oggi porta il clean sheet a casa senza impegnarsi. Torna dallo stadio e non ha neanche sudato.

Inter-Atalanta, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Inizia la partita con il freno a mano tirato, forse un po’ troppo rilassato. Provoca il gol dell’Atalanta, che per sua fortuna viene poi annullato. Continua la sua prestazione in crescendo e fa l’assist per la seconda rete della sera di Lautaro Martinez.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – De Ketelaere non lo scalfisce proprio. In diverse occasioni è costretto infatti a spostarsi per evitare la marcature dell’olandese, che anche in fase di possesso è eccellente.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Abbiamo rivisto quel lancio per Barella, sì lo abbiamo rivisto. Peccato il numero 23 sia stato pescato in fuorigioco. Arriva sul fondo poche volte, ma quando lo fa è pericolosissimo.

Inter-Atalanta, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 7 – I primi minuti sono timidi, Inzaghi poi lo guida verso il centro e lui esegue gli ordini. Trova il gol, il primo in Serie A quest’anno, proprio tagliando dentro lo spazio lasciato da Lautaro Martinez. Sfiora il 2-0 momentaneo, ma tira di piatto e si fa ipnotizzare da Carnesecchi.

– dal 46′ DENZEL DUMFRIES 6.5 – Ara la fascia destra bruciando Hateboer e Bakker, praticamente chiunque sia dalle sue parti. Dal suo cross nasce il rigore del 3-0, ha anche la possibilità di sfruttare gli spazi al centro rendendosi pericoloso.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – È in un momento di fiducia unico, che fa pensare a uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Ha la palla attaccata al destro come se ci fosse una calamita, non ne perde mai una!

KRISTJAN ASLLANI 7 – Coinvolto nel pasticcio con Pavard, si nasconde agli esordi della gara ma sboccia col passare del tempo come un fiore in primavera. L’infortunio di Calhanoglu ci ha dato finalmente un giovane regista di grande valore, che verticalizza, anticipa e riesce a superare la marcatura di Koopmeiners.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Gioca la partita numero 25 su 26 da titolare in Serie A, ma sembra non sentirla. Con il suo taglio al centro beffa Carnesecchi e permette a Darmian di segnare a porta vuota. Benzina infinita nel motore dell’armeno.

– dal 61′ DAVIDE FRATTESI 7 – Solo 10 minuti in campo a causa dell’infortunio all’adduttore, ma gli bastano per segnare il sesto gol stagionale di testa. Speriamo non sia nulla di grave!

– dal 72′ DAVY KLAASSEN 6 – Fa presenza, ha poco spazio e aggiunge minuti alla sua stagione di gloria all’Inter.

FEDERICO DIMARCO 7 – Nonostante il gioco si sviluppi per lo più sulla sinistra nel primo tempo non incide a dovere. Nel secondo sale in cattedra prima con una bordata di sinistro, infine con il gol su calcio di rigore sbagliato da Lautaro Martinez.

– dal 68′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – In campo aperto è devastante, gli manca veramente solo il gol.

Inter-Atalanta, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 8 – Fa l’assist per il gol di Darmian, spesso viene incontro e imbuca nello spazio lasciato da lui alle sue spalle. Intelligente nel ricevere e servire i compagni, fa un gol fuori dal normale. In pochissimi secondi trasforma uno stop venuto male in un tiro di sinistro che finisce all’angolino. Per favore Toro, non tirare più i rigori…

– dal 68′ ALEXIS SANCHEZ 6.5 – Un maestro in campo che detta i tempi e mostra una garra incredibile. Il gol di Frattesi lo fa lui con un passaggio millimetrico sul primo palo e un segnale profetico per il centrocampista. È Virgilio per Dante, sussurra al pallone ed è bellissimo da vedere.

MARKO ARNAUTOVIC 6.5 – Fa tanto gioco sporco, si dà da fare e corre tanto. Non gli capita l’occasione per colpire per la seconda volta consecutiva a San Siro. Peccato…

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 10 – L’approccio stavolta è sbagliato, l’Inter inizialmente soffre il pressing altissimo dell’Atalanta. Va in difficoltà e subisce il gol di De Ketelaere fortunatamente annullato per tocco di mano di Miranchuk. Di lì in poi arriva la reazione e ricomincia a girare la giostra nerazzurra. Uno show che non ha eguali, lo spettacolo migliore del XXI secolo di calcio in Italia. La Juventus è distante ormai 12 punti, l’asterisco viene cancellato a suon di gol. Via le scaramanzie, lo Scudetto è cosa fatta. Godiamoci questi mesi di passerella e rendiamo gloria a questo fantastico gruppo!

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Carnesecchi 5; Scalvini 6 (Hien 5), Djimsiti 5.5, Kolasinac 5.5 (Bakker 6); Hateboer 5, Ederson 5, Pasalic 5.5, Zappacosta 5.5; Miranchuk 5.5 (Lookman 6), Koopmeiners 5 (Adopo 6), De Ketelaere 5.5 (Toure 6) All. Gasperini 4