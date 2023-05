Moviola Roma-Inter: un’infinità di pianti insensati! Gol regolari

Roma-Inter ha avuto Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ROMA-INTER, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 5.5. Non è che la gestisca benissimo, perché permette che il clima sia sempre eccessivamente avvelenato lato giallorosso, ma sulle questioni principali non c’è nulla da dire. Al 12′ scivolata di Hakan Calhanoglu su Mady Camara, intervento che c’è. I giocatori della Roma chiedono un giallo (poteva starci), arriva la punizione. Il centrocampista dell’Inter è colpito al 27′ da Gianluca Mancini a palla scaricata, vantaggio e ammonizione (corretta) a fine azione ma la Roma protesta ancora ritenendo l’intervento uguale al precedente. Buone le posizioni di Denzel Dumfries e Federico Dimarco sullo 0-1, così come non è attivo il fuorigioco di Romelu Lukaku che non impatta su Rui Patricio dopo il tiro. I quattro minuti di recupero diventano cinque per l’ennesima interruzione dopo il 45′, un problema per Lorenzo Pellegrini.

MOVIOLA ROMA-INTER, SECONDO TEMPO – Ammonito proprio Pellegrini, al 58′ per le ennesime proteste. Mancini, già ammonito, ha un diverbio con Nicolò Barella ma i due si chiariscono subito e non serve ulteriore intervento. Sul raddoppio Lukaku è tenuto in gioco sul lancio di Alessandro Bastoni da Roger Ibanez, poi sull’assist di Lautaro Martinez è Bryan Cristante a rendere regolare la posizione. Giallo a Leonardo Spinazzola per aver fermato una discesa di Raoul Bellanova, qui proprio nessuno può contetarlo. Idem Roberto Gagliardini eccessivamente duro su Pellegrini. Al 90′ trattenuta in area di Francesco Acerbi su Ibanez su un corner, che però cade troppo facilmente (il replay in slow motion fa sembrare l’intervento più lungo di quanto in realtà non lo sia).