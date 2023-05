Roma-Inter (0-2): Inzaghi di classe meglio del ‘wrestling’ ragionato

Roma-Inter si conclude con una vittoria più importante che bella. Lo 0-2 finale porta le firme di Dimarco e Lukaku, che segnano un gol per tempo e permettono a Inzaghi di tenere sotto controllo le strategie “extra tattiche” di Mourinho. Un risultato per niente scontato a ridosso del primo atteso Euro-Derby di Milano. Di seguito l’analisi tattica di Roma-Inter in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Roma in Serie A: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic ©, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Roma-Inter

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 33′ Dumfries, imbeccato sulla destra in profondità da Brozovic, pesca Dimarco in area di rigore sul secondo palo e l’asse da quinto a quinto vale il vantaggio nerazzurro mancino (0-1). Nella ripresa, al 74′ Lukaku di prima intenzione sempre con il sinistro piazza la palla nell’angolino basso su assist di Lautaro Martinez, che ringrazia Ibanez per il passaggio che dà avvio al contropiede interista (0-2). Poi, all’87′ solo la traversa nega il tris al sempre pericoloso Lautaro Martinez, che sfodera un bel tiro a giro al termine di un contropiede.

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 60′ e risultato di 0-1, primo doppio cambio di Inzaghi: fuori Dumfries e Correa, dentro Bellanova e Lautaro Martinez. Solita staffetta per le rotazioni tra quinti destri e punte di raccordo. Al 71′ secondo doppio cambio per l’Inter: fuori Dimarco e Calhanoglu, dentro de Vrij e Mkhitaryan. Il jolly Darmian avanza di reparto e cambia lato, agendo da quinto sinistro, con l’olandese terzo destro in difesa e l’armeno mezzala mancina a centrocampo. Infine, all’82′ sullo 0-2, ecco il quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Barella, dentro Gagliardini. Avvicendamento nel ruolo di mezzala destra per avere più fisicità nel finale.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Un’altra grande prova in cabina di regia, ma non solo, per il migliore in campo: Brozovic (vedi pagelle di Roma-Inter). La Roma picchia, l’Inter un po’ reagisce e un po’ subisce. La qualità complessiva non è premiata ma quelle due-tre giocate di classe fanno la differenza. E il numero 77 croato ci mette del suo. Anche con una ritrovata leadership (e non perché capitano…). Faro.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Allo Stadio “Olimpico” si capisce subito che tipo di partita sarà. La Roma la prepara alla perfezione sia considerando l’emergenza in rosa sia il tipo di avversario. Mourinho sa che non può giocarsela alla pari con l’Inter di Inzaghi, soprattutto dal punto di vista calcistico. C’è poco di tecnico-tattico in Roma-Inter: le formazioni iniziali dicono Inter, le panchine idem. L’unica strada percorribile per la Roma è la strategia. Prestazione agonisticamente cattiva, fatta sì di falli (più strategici che tattici…) ma anche di giocate ragionate. A tratti sembra wrestling legalizzato su un rettangolo verde. Ed è “colpa” del quarto posto in palio. La partita giallorossa non può durare più di un’ora su certi ritmi, figuriamoci quasi due. Inzaghi lo capisce e cambia in tempo, modificando quanto basta per tenere tutto sotto controllo. Il nervosismo creato ad arte e le polemiche in campo, nell’ambiente tipico dell’arena giallorossa, rischiano di distrarre l’Inter dai suoi obiettivi ma la squadra nerazzurra rimane compatta e concentrata: è la vittoria della filosofia di Inzaghi sulla strategia di Mourinho. Il calcio fa solo da sfondo a questa sfida impari.

L’editoriale dopo Roma-Inter (0-2)

OSSERVAZIONE – Lo spettacolo calcistico è poco. Una partita così spezzettata si può vincere solo con la testa. Per il resto, la manovra dell’Inter è di buona qualità. Si vedono buone trame, come in occasione del primo gol, e grande impegno da parte di tutti. Porta inviolata, pochissimi rischi in difesa, centrocampo che rompe e costruisce, e infine l’attacco che finalizza. Il prevedibile gioco Lukaku-centrico è evidente ma le cose migliori si vedono quando l’iniziativa è presa per vie alternative. Un ottimo test in vista della doppia sfida di Champions League contro il Milan. Nel frattempo l’Inter mette un bel tassello sull’obiettivo minimo quarto posto in Serie A, andando a +2 sul Milan quinto e +5 sulla Roma settima ma soprattutto a -1 sulla Lazio seconda. Lo stato di forma della squadra di Inzaghi è invidiabile, però la partita contro una Roma in emergenza non deve fare testo. Inzaghi può guardare il bicchiere mezzo pieno: aver ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, avendo la consapevolezza di essere con la mente già sul Milan. E anche quella sarà una doppia sfida da affrontare più con la testa che con la semplice tattica.

Extra analisi tattica di Roma-Inter (Serie A)

