Zenga: «Inter in controllo con la Roma! In stagione c’è un rammarico»

Walter Zenga ha commentato così, negli studi di Sky Sport, lo 0-2 con cui l’Inter ha battuto la Roma all’Olimpico. L’ex portiere individua il rammarico principale nella stagione dei nerazzurri

CONTROLLO – Queste le parole di Zenga: «L’Inter era in controllo, si vedeva la differenza. Onana ha fatto due parate per lui normali, non eccessivamente importanti. Non c’è mai stata l’impressione, come nella partita del Milan con la Lazio, che le due romane potessero creare problemi alle due milanesi. Il grande rammarico sta nelle 11 sconfitte, e nelle cinque sconfitte subite con Monza, Empoli, Spezia, Bologna… almeno quattro ed un pareggio di solito li fa. Milan? Oggi ha fatto una grande partita. La squadra non ha sofferto. Saranno due partite straordinarie»