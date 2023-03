Moviola Porto-Inter: Marciniak troppo casalingo. Traversa regolare

Porto-Inter ha avuto Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA PORTO-INTER, PRIMO TEMPO – Szymon Marciniak voto 5. Arbitraggio piuttosto casalingo, con un metro di giudizio differente fra le due squadre. In avvio Mateus Uribe calcia da fuori, André Onana dice di non aver toccato il pallone ma arriva comunque il corner: sembra sfiorarla. Al 30′ fallo clamoroso di Zaidu Sanusi su Denzel Dumfries, incredibile aver lasciato correre (sulla fascia destra quasi sul fondo). Poco dopo, complice un errore di Nicolò Barella, deve immolarsi Matteo Darmian su Galeno: giallo obbligatorio. Dal finire di primo tempo il Porto comincia a tuffarsi e urlare, per esempio quando al 41′ Francesco Acerbi sfiora Mehdi Taremi su un angolo senza che ci sia nulla.

MOVIOLA PORTO-INTER, SECONDO TEMPO – Si riprende col Porto che si butta e Marciniak che più di una volta fischia. Addirittura in una circostanza dà fallo contro Dumfries perché, in caduta, finisce per sfilare i pantaloncini di un avversario (!). Su un tiro di Zaidu il Porto chiede un rigore per presunto fallo di mano di Dumfries, in realtà inesistente. Un minuto dopo ammonito Edin Dzeko per una sbracciata su Pepé, che effettivamente c’è ma troppo poco per giustificare la reazione dell’avversario. L’Inter però ribalta la situazione al 79′, quando Danilo D’Ambrosio vince di tenacia il duello con Pepé e guadagna l’ammonizione dell’avversario. Dopo che al 96′ prende la traversa Marko Grujic si riparte con un fuorigioco: non suo (quindi l’azione era buona…), ma di Mehdi Taremi che successivamente va sulla respinta. Prima del finale ammonito Sérgio Conceicao per proteste ed espulso Pepé (doppio giallo dopo un fallo in ritardo), giustissimi.