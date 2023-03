Serie A, Giudice Sportivo 26ª giornata: Kumbulla fermato due turni

Il Giudice Sportivo, dopo la ventiseiesima giornata di Serie A, ferma per due turni Kumbulla dopo il calcio in reazione a Berardi domenica in Roma-Sassuolo. Sono in tutto cinque gli squalificati, nessuno per Inter-Juventus.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI VENTISEIESIMA GIORNATA

Due giornate: Marash Kumbulla (Roma)

Una giornata: Matias Vecino (Lazio), Olivier Giroud (Milan), Tomas Rincon (Sampdoria), Ruan Tressoldi (Sassuolo)

DIFFIDATI VENTISEIESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Rodrigo Becao (Udinese)

Quarta ammonizione: Lewis Ferguson (Bologna), Gabriel Strefezza (Lecce), Victor Osimhen (Napoli), Nemanja Matic (Roma), Sandi Lovric (Udinese), Diego Coppola (Verona)