Prima Pagina IN Edicola: brivido Inter, Inzaghi rinsalda la panchina

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Brivido Inter. Pari col Porto (0-0), ai quarti dopo 12 anni con un finale elettrico. Dumfries salva sulla linea, poi il palo e la traversa fanno tremare i nerazzurri che per 80′ hanno tenuto in pugno la gara. Inzaghi esulta: «Le critiche? Risponderò più avanti».

TUTTOSPORT

Inter, per grazia ricevuta. I nerazzurri gestiscono bene lo 0-0 e il gol di Lukaku nell’andata sino a un finale da infarto. Salvataggi miracolosi in serie: il Porto non passa e il tecnico respira. Adesso può salvare la stagione e rinsaldare la panchina.