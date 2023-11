Moviola Juventus-Inter: gol Lautaro Martinez buono! Guida fa correre

Juventus-Inter ha avuto Guida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Torre Annunziata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, PRIMO TEMPO – Marco Guida voto 6,5. Decide di lasciar correre molto e tiene questa linea per tutta la partita, che piaccia o no è coerente. Primo giallo (e unico fino all’intervallo) all’11’ per Andrea Cambiaso, che da dietro mette la mano per fermare la corsa di Federico Dimarco interrompendo un’azione promettente. E rischia un minimo al 17′, buttando via palla stizzito da già ammonito dopo un fallo (che c’era) di Weston McKennie su Nicolò Barella. Regolare il pareggio dell’Inter: l’avvio dell’azione nasce da un contrasto fra Matteo Darmian e Federico Chiesa, ma appunto è un contrasto. E, oltre a non esserci nulla che faccia pensare al fallo, non c’è nessun estremo per una valutazione del VAR. Poco dopo ruoli opposti, con Darmian colpito in caduta da Chiesa in testa: fortuito.

MOVIOLA JUVENTUS-INTER, SECONDO TEMPO – Non succede granché, almeno finché… non entra Juan Guillermo Cuadrado. Il colombiano al 75′ si allunga palla ed entra deciso prendendo anche Filip Kostic, il fatto che colpisca il pallone non sana la giocata e quindi può starci la segnalazione di fallo e (inevitabile, a quel punto) cartellino giallo. Tre minuti dopo Adrien Rabiot duro su Barella, protesta molto Henrikh Mkhitaryan chiedendo l’ammonizione e rischiandola a sua volta. Al 79′ palese sgambetto di Kostic ai danni di Cuadrado, quasi “punitivo”, e il giallo qui è automatico. Si chiude con quattro minuti di recupero, senza scossoni, e con una particolarità: non c’è stato mezzo episodio in area di rigore. Forse anche perché la Juventus non ci è entrata praticamente mai…