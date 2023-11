Analisi tattica Juventus-Inter (1-1): Inzaghi gioca per non perdere

Analisi tattica di Juventus-Inter, terminata 1-1 dopo il pareggio di Lautaro Martinez. A Torino lo sviluppo della partita va subito verso un timido pareggio che, alla fine, fa comodo a tutti. Di seguito la breve analisi tattica, a caldo, della partita giocata dall’Inter di Inzaghi in Serie A

PREPARAZIONE – A Torino si vede esattamente l’Inter ipotizzata fin da dieci giorni prima. Almeno a livello di uomini. La Juventus è attendista nei primi minuti ma la squadra di Simone Inzaghi appare indecisa nell’affondare sull’acceleratore, preferendo un giropalla più lento e ragionato alla ricerca di spazi da trovare in profondità. Il 3-5-2 specchiato di Massimiliano Allegri, grazie al vertice di centrocampo che si alza in fase di pressing, crea più di un problema al canovaccio nerazzurro. A tratti è un 3-4-3 da cui difendersi con il 5-3-2 senza raccordo tra i reparti. Non a caso Hakan Calhanoglu vaga a vuoto alla ricerca di un compagno libero. Ne viene fuori un’Inter quasi costretta a giocare in contropiede per sfruttare gli unici buchi lasciati dalla Juventus quando si sgancia alla ricerca del gol. E lo trova Dusan Vlahovic al termine di un’azione veloce che trova impreparata tutta la fase difensiva nerazzurra dopo l’errore di Denzel Dumfries (peggiore in campo, ndr). Il pareggio di Lautaro Martinez arriva quasi in fotocopia, permettendo così all’Inter di correggere immediatamente il tiro di una partita approcciata malissimo fuori casa.

Analisi tattica Juventus-Inter: le mosse di Inzaghi

LETTURA – Troppi errori tecnici e poca qualità tattica ma nessuna modifica nell’intervallo. Nella prima ora di gioco sono gli esterni i punti deboli dello schema di Inzaghi, che soffre l’uno contro uno e la marcatura a uomo senza trovare soluzioni valide per trovare la superiorità numerica e creare azioni pericolose. E infatti la prima modifica di Inzaghi arriva al 70′ cambiando proprio la coppia di quinti. L’ingresso del grande ex Juan Cuadrado cambia la partita sia dell’Inter sia della Juventus, ormai convinte di accontentarsi del punto. Il ritmo cala già da subito e lo spettacolo è praticamente pari a zero da inizio ripresa, se non fosse per le “fiammate” dell’esterno destro colombiano. Inter attiva solo a destra. Male la fascia sinistra, malissimo le mezzali. E incredibilmente Inzaghi decide di rinunciare a Calhanoglu nei minuti finali cambiando il regista anziché chi [non…] gli ruota attorno. Decisione discutibile. Probabilmente l’1-2 non è mai nell’aria tanto quanto il 2-1, perché a entrambi gli allenatori va bene così. Se si può dire che Allegri giochi per non perdere, paradossalmente si può dire che Inzaghi giochi per non vincere. Perché la sua Inter a Torino ha paura dal primo all’ultimo minuto… di vincere. E quindi si adatta al piano casalingo: anche l’Inter di Inzaghi gioca per non perdere, infatti. E alla fine perde una grande occasione per dare un messaggio tricolore a tutte le pretendenti provando la fuga. Maturità?

