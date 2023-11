VIDEO – Empoli-Sassuolo 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Sassuolo, match della tredicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



ROCAMBOLESCO FINALE – Empoli-Sassuolo 3-4 nella tredicesima giornata di Serie A. Il Sassuolo ritrova una vittoria che mancava dalla partita contro l’Inter due mesi fa. Eppure ad appena due minuti dall’inizio della partita l’Empoli ha un rigore, per ingenuità di Mattia Viti (un ex) che sgambetta Nicolò Cambiaghi. Trasforma un altro ex, Francesco Caputo al 4′. Ma è il terzo ex, Andrea Pinamonti, a pareggiare di testa al 12′ su angolo da sinistra. Dieci minuti dopo il Sassuolo è già avanti, con cross dalla destra e colpo di testa (non la specialità della casa) del rientrante Matheus Henrique. Alla mezz’ora l’Empoli pareggia, con Jacopo Fazzini che vince un duello ai venti metri e piazza col destro con Andrea Consigli immobile. A metà ripresa fallo di Matteo Cancellieri su Jeremy Toljan, l’arbitro prima dà punizione ma il VAR segnala come sia sulla linea e quindi rigore. Trasforma Domenico Berardi al 66′, prendendo poi una traversa su gran sinistro all’80’. A quattro minuti dal 90′ splendido tiro di Emmanuel Gyasi sulla traversa, sulla ribattuta calcia Viktor Kovalenko e Matias Vina infila la sua porta. Ma è del Sassuolo l’ultima parola, al 92′ con Berardi di destro (deviato) sugli sviluppi di una punizione. Con proteste dell’Empoli per un rimpallo sulla mano di Nedim Bajrami in avvio di azione non segnalato.

Video con gli highlights di Empoli-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.