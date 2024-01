Moviola Inter-Verona: ma quale fallo sul 2-1, basta inventare! Rigore sì

Inter-Verona ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-VERONA, PRIMO TEMPO – Michael Fabbri voto 4,5. La gestisce malissimo e in certi frangenti ci capisce poco. Regolare l’1-0 dell’Inter, nelle posizioni sia di Marcus Thuram (lo tiene Diego Coppola) sia di Lautaro Martinez (lo tiene Giangiacomo Magnani). Al 22’ Carlos Augusto respinge col braccio attaccato al corpo un tiro di Cyril Ngonge. Dieci minuti dopo regolare il tackle di Jackson Tchatchoua su Marcus Thuram appena entrato in area da sinistra. Un minuto dopo Magnani si oppone di fianco a un cross di Carlos Augusto, protesta Lautaro Martinez ma non c’è granché.

MOVIOLA INTER-VERONA, SECONDO TEMPO – Giusto annullare il 2-0, per fuorigioco di Francesco Acerbi prima che segni Lautaro Martinez (lui regolare). L’azione del pareggio del Verona nasce da un contatto fra Marko Arnautovic e Magnani: se Fabbri avesse dato fallo non ci sarebbe stato nulla da dire, poi non è da intervento VAR. Ma visto quello che succede dopo giusto sottolinearlo. Perché dal 90’ in poi succede di tutto, cominciando dalle forti proteste dell’Inter per una spallata di Arnautovic su Michael Folorunsho su cui arriva un fallo molto dubbio. Poi il gol partita, dove a protestare è il Verona. Magnani spinge Alessandro Bastoni (non falloso), che va a contatto (minimo) col difensore avversario che fa una scena enorme. L’azione prosegue e sul tiro respinto Davide Frattesi è in gioco. Darko Lazovic protesta e viene espulso, ma è ora di smetterla con queste sceneggiate. Infine il rigore, che c’è perché Matteo Darmian calcia il piede di Magnani anziché il pallone. Lo dà il VAR: corretto.