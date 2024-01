Monza, vittoria prima dell’Inter! Ma che sofferenza col Frosinone

Frosinone-Monza è terminata sul punteggio di 2-3. La squadra di Palladino, avanti anche 0-3, rischia di farsi rimontare da Soulé e compagni

SUCCESSO – Frosinone-Monza è terminata con il punteggio di 2-3. La squadra di Palladino, a secco da tre partite, ritrova la vittoria. Ad aprire le marcature Mota che, al 18′, trasforma in oro un tiro sbilenco di Carboni. Il giovane talento, di proprietà dell’Inter, ha modo di riscattarsi sul finire del primo tempo: al 45′ recupera palla in pressing, fa uno due con Mota e, in area di rigore, batte Turati con un sinistro molto preciso. Nella ripresa, al 55′ , arriva anche lo 0-3 con un clamoroso autogol di Soulé. La partita sembra chiusa ma appena un minuto dopo la squadra di Di Francesco accorcia le distanze con Harroui. I ciociari riaprono definitivamente la partita al 76′ con Soulé che trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di D’Ambrosio su Caso. Tre punti importanti per il Monza, atteso dalla sfida all’Inter di sabato prossimo, che sale al decimo posto in classifica.