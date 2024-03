Moviola Inter-Genoa: sul rigore Frendrup si prende un rischio

Inter-Genoa ha avuto Ayroldi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Molfetta, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-GENOA, PRIMO TEMPO – Giovanni Ayroldi voto 5,5. Non è una partita spigolosa, eppure la riempie di gialli. Prima situazione discussa al 15′, Federico Dimarco in fuorigioco sul tocco di Nicolò Barella fa sì che non sia da valutare il successivo contatto tra Benjamin Pavard e Aaron Martin in area del Genoa. Due ammonizioni in altrettanti minuti, a Morten Frendrup che si aggrappa a Nicolò Barella (20′) e Denzel Dumfries che dà un calcio a Martin (22′). Poi il rigore per l’Inter, al 34′, che inizialmente in pochi notano. Barella tira, dopo la battuta Frendrup (che aveva leggermente – ma non nettamente – deviato la conclusione) frana addosso all’avversario. Il centrocampista danese si prende un rischio, la palla è in gioco e dare fallo può starci. Non è sbagliato farlo rivedere al monitor, così come non è sbagliato confermare la decisione. Frendrup era già ammonito, ma avendo tentato di giocare il pallone (sfiorandolo) è depenalizzato e giusto non dare secondo giallo. Al 41′ chiede un altro rigore Lautaro Martinez, su un suo tiro Mattia Bani respinge prima di petto e poi di braccio ma non punibile.

MOVIOLA INTER-GENOA, SECONDO TEMPO – Kevin Strootman entra all’intervallo per Frendrup ammonito e al 47′ il giallo lo prende pure lui, dritto su Lautaro Martinez. Stessa sorte al 61′ per Johan Vasquez, gamba alta su Barella: era anche diffidato. In fuorigioco Vitinha sulla sponda di Mateo Retegui, bravo l’assistente a vederlo subito e annullare il 2-2. Discutibile un giallo per simulazione a Lautaro Martinez: va sì addosso a Vasquez, ma non chiede rigore.