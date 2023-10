Moviola Inter-Benfica: Makkelie assurdo su Neres. Gol buonissimo

Inter-Benfica ha avuto Makkelie come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BENFICA, PRIMO TEMPO – Danny Makkelie voto 5. È molto quotato a livello UEFA, ma ha sempre una gestione della partita piuttosto particolare. Sulla gran parata di Yann Sommer al 13′ su Fredrik Aursnes, lanciato da rimessa laterale, va ricordato come non esista il fuorigioco: erroraccio della difesa dell’Inter. Alla mezz’ora prende un rischio Nicolò Barella, con l’intervento su David Neres, ma sarebbe stato troppo esagerato dare rigore visto il metro di giudizio generale. Giusto, invece, correggere da corner a rimessa dal fondo. In chiusura di tempo Sommer para anche su Juan Bernat, fischiato fuorigioco precedente ad Aursnes (c’era).

MOVIOLA INTER-BENFICA, SECONDO TEMPO – È buona la posizione di Nicolò Barella al 55′, sia sul filtrante quando poi serve Lautaro Martinez che prende la traversa sia quando gli torna il pallone da Morato, la cui giocata lo rimette in gioco. Ed è di pochissimo dietro Nicolas Otamendi, sul lancio proprio di Barella, Denzel Dumfries che serve a Marcus Thuram l’assist dell’1-0. Lì si lamenta Otamendi per un presunto intervento irregolare di Lautaro Martinez sul suo tiro, ma non c’è nulla. Poco dopo annullato il raddoppio a Federico Dimarco, era in fuorigioco. Incredibile al 67′: Lautaro Martinez entra su David Neres, fallo e giallo all’argentino ma ignorata la reazione del brasiliano, coi tacchetti in faccia all’avversario. Era come minimo da giallo, Makkelie sorprende soprattutto perché parla col quarto ufficiale e non fa nulla. E un minuto dopo l’ammonizione la prende Barella per proteste. Finale con due sceneggiate di Otamendi, una clamorosa in area al 95′ sul nulla.