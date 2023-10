Palmeri: «Inter, 45′ imperiali! Benfica martellato senza riserve»

Inter-Benfica termina 1-0 ma regala più di un’emozione. Palmeri, inviato a San Siro, al termine del match di Champions League racconta il proprio punto di vista.

SECONDO TEMPO – Tancredi Palmeri è più che soddisfatto della forza dimostrata dall’Inter nella sfida vinta contro il Benfica. Ecco le considerazioni finali del giornalista di Sportitalia: «Secondo tempo imperiale dell’Inter. Nel primo tempo il Benfica era messo benissimo in campo e occupava la metà campo nerazzurra anche con sette-otto uomini, nonostante l’Inter avesse avuto le occasioni più chiare. Ma il secondo tempo stato scioccante. Sul gol stava per venire giù lo stadio. Ma la cosa più impressionante è stato vedere la squadra di Simone Inzaghi per 45 minuti martellare senza riserve il Benfica. Cosa non facile perché nel primo tempo ha davvero messo in difficoltà i padroni di casa. Oggi si è visto perché l’Inter in estate è rimasta appesa per qualche settimana a Trubin. Il portierone ucraino da otto in pagella ha cavato via almeno un paio di gol».