Moviola Inter-Bayern Monaco: gol di Sané valido, chiesto un rigore per parte

Inter-Bayern Monaco ha avuto Turpin come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione francese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-BAYERN MONACO, PRIMO TEMPO – Clément Turpin voto 6. Non certo l’arbitraggio più casalingo della storia ma c’è talmente poco da dire a livello arbitrale che non lo si può criticare più di tanto. Al 18′ Hakan Calhanoglu sta andando in porta, quando arriva un fischio a favore del Bayern Monaco che fa imbestialire il pubblico. In realtà il fallo c’è, Lautaro Martinez non tocca il pallone ma solo Lucas Hernandez. Tutto buono sul gol di Leroy Sané, sia la posizione al momento del lancio di Joshua Kimmich sia lo stop di petto. Manca una punizione da un punto pericoloso al 38′, quando Marcel Sabitzer si disinteressa del pallone e colpisce Edin Dzeko. Primo giallo al 41′ per Matthijs de Ligt, intervento in ritardo in scivolata su Marcelo Brozovic.

MOVIOLA INTER-BAYERN MONACO, SECONDO TEMPO – Chiede un rigore Edin Dzeko al 54′, ma sul suo colpo di testa Hernandez respinge con la coscia. Al 63′ cross dalla destra, rimpallo di Brozovic sul braccio di Milan Skriniar e qui è il Bayern Monaco a protestare. Ha torto, perché il tocco del difensore slovacco dell’Inter è del tutto casuale, inaspettato e involontario. Si prende un cartellino giallo evitabile Federico Dimarco a un minuto dal 90′, entrando in ritardo su Thomas Muller a centrocampo. Dopo il fischio finale Lautaro Martinez se la prende con alcuni giocatori avversari (durante la partita aveva avuto un confronto con Kimmich), ma la situazione rientra in pochi secondi. E Turpin non deve tirare fuori altri cartellini gialli che sarebbero stati molto ingenui.