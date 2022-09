Inzaghi: «Inter, potevamo riaprirla con Correa! Ripartiamo dalla prestazione»

Inzaghi dopo Inter-Bayern Monaco 0-2 su Prime Video ha commentato la partita rimprovera qualche errore di troppo. Il tecnico, però, è fiducioso per la reazione.

MANCATO QUALCOSA – Simone Inzaghi dopo Inter-Bayern Monaco evidenzia l’errore della squadra in qualche passaggio, ma soprattutto nel gol sfiorato da Correa: «Siamo mancati nell’ultimo passaggio, abbiamo sbagliato tecnicamente alcune situazioni. Nei primi minuti eravamo un po’ contratti perché venivamo da una sconfitta che ci ha fatto male. Nel secondo tempo abbiamo avuto l’opportunità di rimettere il risultato in pareggio. Stavo facendo un triplo cambio e abbiamo subito lo 0-2. Abbiamo avuto l’occasione con Correa per riaprirla e a 10 minuti dalla fine avremmo potuto fare meglio. Onana è un portiere importante che ha fatto bene, ho deciso di fare dei cambi per far riposare dei giocatori. I sostituti hanno fatto molto bene. Bisogna ripartire dalla prestazione fatta contro la miglior squadra d’Europa».