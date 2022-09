Inter, Suning in trattativa con PIF per la cessione del club: le cifre in ballo – SI

Inter prossima al passaggio di consegne a livello societario? Così sembra! Criscitiello apre la trasmissione “Sportitalia Mercato” con una notizia bomba sull’Inter. Il Direttore di Sportitalia annuncia una novità legata al futuro della società nerazzurra. Torna in auge il fondo PIF, interessato alle quote della proprietà Suning.

TRATTATIVA CON PIF – L’apertura di “Sportitalia Mercato” al termine della brutta prova nerazzurra vista in Inter-Bayern Monaco (vedi pagelle) è di quelle rumorose. Il Direttore Michele Criscitiello lancia una notizia sulla società nerazzurra, nello specifico la propietà: «Sull’Inter ci sono notizie importanti sul futuro societario nerazzurro. Notizie che stiamo approfondendo. Non c’è la fumata bianca ma la trattativa è quasi in fase avanzata. Si sta cercando di capire se ci sono tutti i presupposti per una chiusura a determinate condizioni con PIF, il famoso fondo dell’Arabia Saudita. Uno dei più forti a livello economico. Per una trattativa che porterebbe l’Inter a una cessione tra 1.2 e 1.4 miliardi di euro. Cento milioni più, cento milioni meno. Stanno facendo tutte le verifiche. Ci sono tutti i professionisti a Milano che, in questo momento, stanno lavorando. Non è una trattativa conclusa e non è una trattativa facile. Ma ci sarebbe la volontà del fondo PIF. E allo stesso tempo di Suning di passare la mano per cercare di fare questo passaggio societario». Si attendono ulteriori aggiornamenti sul futuro dell’Inter, a conferma della notizia lanciata in anteprima da Criscitiello nel corso della diretta di Sportitalia.