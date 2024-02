Moviola Inter-Atlético Madrid: Molina rischia il rigore! Gol buono

Inter-Atlético Madrid ha avuto Kovacs come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione rumena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-ATLÉTICO MADRID, PRIMO TEMPO – Istvan Kovacs voto 5,5. Comincia male, poi si riprende e conferma anche i suoi standard di arbitro che in stagione ha mostrato 5,5 gialli a partita (sono 6). Al 13′ tiro di Lautaro Martinez deviato da Axel Witsel, la palla finisce su Nahuel Molina che (istintivamente) ha un mezzo movimento col braccio verso la sfera e la colpisce. La distanza non è ravvicinata, il pallone non è inatteso: ha rischiato tantissimo, anche se è vero che il braccio non è staccatissimo dal corpo. Si sono visti rigori dati così. In chiusura di primo tempo Diego Pablo Simeone chiede un giallo a Hakan Calhanoglu, ma quando tocca col braccio era lui in possesso e non interrompe una promettente azione avversaria.

MOVIOLA INTER-ATLÉTICO MADRID, SECONDO TEMPO – I cartellini iniziano ad arrivare al 53′, per un pestone di Mario Hermoso su Nicolò Barella col giallo quando il pallone è buttato fuori. Tutto regolare come posizioni sul gol di Marko Arnautovic, sia dell’austriaco al momento del tiro di Lautaro Martinez sia di quest’ultimo lanciato da Davide Frattesi. Poi arrivano le ammonizioni in serie. All’82’ Stefan Savic fa fallo su Lautaro Martinez, protesta e dopo il giallo ha anche due gesti di stizza: rischia qualcosa. Alvaro Morata due minuti dopo scivola e da terra ferma la ripartenza dell’Inter di Benjamin Pavard. Corretti i cartellini a Davide Frattesi e Carlos Augusto, per lo stesso motivo. In mezzo un altro all’Atlético Madrid, a capitan Koke per proteste dopo un fallo di Pablo Barrios su Frattesi (92′).