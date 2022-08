Inter-Cremonese si gioca per la quarta giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 20.45. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti pre e post-partita.

Radu torna a San Siro dopo l’errore col Bologna, ma da avversario dell’Inter – CdS 30 Agosto 2022 - 8:03 Radu torna a giocare a San Siro dopo l’erroraccio contro il Bologna, la scorsa stagione, che costò all’Inter lo scudetto. Il portiere torna da avversario dell’Inter, titolarissimo della Cremonese. Secondo il Corriere dello Sport, il ... Leggi tutto

Inter-Cremonese LIVE oggi: in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita 30 Agosto 2022 - 8:00 Inter-Cremonese si gioca per la quarta giornata di Serie A 2022-2023: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto allo stadio Giuseppe Meazza alle ore 20.45. ... Leggi tutto

Inter-Cremonese, Inzaghi sostituisce Lukaku: Dzeko o Correa? La scelta – CdS 30 Agosto 2022 - 7:55 Con l’infortunio di Romelu Lukaku, adesso l’obiettivo è sostituirlo al meglio non solo a livello numerico. Edin Dzeko e Joaquin Correa in corsa per una maglia, ma secondo il Corriere dello Sport, mister Inzaghi ha ... Leggi tutto

Serie A 2022-2023, 4ª giornata: i calciatori squalificati. Niente diffidati 30 Agosto 2022 - 7:31 Continua a esserci poco da dire per quanto riguarda la situazione disciplinare in Serie A: sono appena due gli squalificati per il turno infrasettimanale che inizia alle 18.30. Come diffidati bisognerà aspettare almeno altri due ... Leggi tutto

Serie A, 4ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport 30 Agosto 2022 - 7:14 Serie A subito in campo per il turno infrasettimanale, il primo della nuova stagione. La quarta giornata comincia alle 18.30 con Sassuolo-Milan, in serata tocca all’Inter (a quattro giorni dal derby). Si va avanti fino ... Leggi tutto

Inter-Cremonese, il rilancio pre-derby passa da oggi: basta errori 30 Agosto 2022 - 7:01 Inter-Cremonese si giocherà alle ore 20.45. Primo turno infrasettimanale della stagione ma già match verità per la squadra di Inzaghi, dopo i tanti errori commessi venerdì contro la Lazio. Anche perché c’è un derby alle ... Leggi tutto

Inter-Cremonese, Alvini attende per la formazione: due in dubbio 30 Agosto 2022 - 0:02 Inter-Cremonese si giocherà alle ore 20.45. Alvini non ha ancora diramato l’elenco dei convocati, perché come anticipato in conferenza stampa due giocatori sono in dubbio (vedi articolo). I PROBLEMI – Per Inter-Cremonese ci sono difficoltà in ... Leggi tutto

Precedenti Inter-Cremonese: da Serie A a Coppa Italia, un solo crollo 29 Agosto 2022 - 21:19 Quella di domani sera a San Siro sarà la diciottesima volta che Inter e Cremonese si affronteranno l’una contro l’altra. Nei diciassette incontri disputati fin qui tra Serie A e Coppa Italia, i nerazzurri hanno ... Leggi tutto

FOTO – Ascacibar suona la carica per Inter-Cremonese (e non solo) 29 Agosto 2022 - 21:02 Si avvicina sempre di più Inter-Cremonese, sfida che vedrà opposte domani sera le due squadre a San Siro. A tal riguardo ha parlato il centrocampisto dei grigiorossi Santiago Ascacibar, suonando la carica per l’inizio di ... Leggi tutto