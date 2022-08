Akanji, obiettivo Inter sfuma anche per il futuro! Club inglese a un passo

Akanji era tra i nomi attenzionati dall’Inter per completare il reparto difensivo. Il difensore del Borussia Dortmund, che nel 2023 si sarebbe liberato a parametro zero, è stato poi accantonato per Acerbi, complicatosi forse irrimediabilmente nelle ultime ore (vedi articolo). Lo svizzero sfuma anche per il futuro, su di lui è piombato il Manchester City. Di seguito quanto rivelato da The Athletic

ACCORDO – Manuel Akanji non potrà essere un obiettivo nemmeno futuro per l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, aveva valutato la pista per l’immediato data la necessità di completare il reparto difensivo. Poi l’attenzione è stata riversata tutta su Francesco Acerbi che adesso rischia di saltare per il no di Steven Zhang. Intanto il Manchester City è piombato su Akanji con un’offerta da 17.5 milioni di euro al Borussia che così evita di perdere il giocatore a parametro zero nel 2023. L’accordo sembra ormai a un passo.