Schmidt: «Inter ambiziosa, noi pure! Turnover Inzaghi? 2 pensieri»

Schmidt, dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Inter, ha detto la sua anche sul possibile ampio turnover di Inzaghi. L’allenatore dei portoghesi, intervenuto a Sky Sport, non crede che qualche cambio possa stravolgere le ambizioni della squadra di Inzaghi

AMBIZIONI – Roger Schmidt sottolinea come l’Inter sia ancora in corsa per il primo posto nel girone, senza però nascondere le ambizioni del Benfica: «In Champions League c’è una bella differenza tra qualificarsi da prima o seconda squadra nella seconda parte della competizione, quindi penso che l’Inter avrà delle ambizioni contro di noi. E noi altrettanto. Non siamo contenti della nostra situazione nel gruppo, ma guardiamo avanti e adesso siamo concentrati sulla prossima partita per provare a vincerla».

LIVELLO ALTO – Schmidt parla anche del possibile ampio turnover di Simone Inzaghi: «Prima di tutto penso che l’Inter abbia una squadra veramente molto competitiva e anche cambiando dei giocatori non si abbassa la qualità. La seconda cosa che penso è che né io né te sappiamo quanti e quali giocatori l’Inter cambierà. Il segreto per vincere partite di questo livello è concentrarsi su ciò che sai e puoi fare tu. Non sugli avversari».