Benfica-Inter Primavera LIVE, UEFA Youth League: data, ora, cronaca info

L’Inter Primavera tornerà in campo domani alle ore 16 in UEFA Youth League per la quinta giornata della competizione europea. Manca ancora la prima vittoria fuori dal confine, la gara è decisiva per la qualificazione. Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta.

QUINTA GIORNATA – L’Inter Primavera è obbligata a trovare i tre punti alla quinta giornata di UEFA Youth League contro il Benfica. In caso di pareggio o sconfitta i nerazzurri potrebbero essere già eliminati dalla competizione con una partita d’anticipo. Appena tre punti in quattro partite giocate, tre pareggi ed una sconfitta con il Salisburgo al Konami Youth Development Centre. Domani alle ore 16 al Futebol Campus di Seixal serve assolutamente un successo per sperare nella qualificazione in extremis al turno successivo. Per seguire in diretta il match potete visitare il sito di Inter-News.it o scaricare l’app gratuita, dove ci sarà la cronaca LIVE testuale a partire dalle ore 14. Connettendosi su Inter TV sarà possibile anche vedere la gara. Presenti aggiornamenti sull’incontro, tabellino e copertura totale del match-day.