Benfica-Inter, modulo offensivo per Schmidt: 2/3 ex Serie A titolari!

Verso Benfica-Inter, quinta giornata di Champions League. Roger Schmidt, il quale ha parlato già in conferenza stampa con Morato, ragiona sull’undici.

PROBABILE − Vigilia di Benfica-Inter, match in programma domani allo stadio da Luz. I lusitani puntano a rimanere in Europa, accedendo quantomeno in Europa League. Il tecnico Roger Schmidt si affiderà al solito modulo offensivo, ossia al suo 4-2-3-1 con tanti uomini d’attacco in campo. Saranno due gli ex Serie A in campo: ossia Joao Mario, peraltro ex di turno, e Di Maria, ex Juventus. Cabral, lo scorso anno alla Fiorentina, siederà in panchina. La probabile formazione secondo Sky Sport.

(4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Morato; Joao Neves, Florentino; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Tengstedt . All. Schmidt