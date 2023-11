Schmidt: «Inter? Differenza finire primi o secondi! Ma noi in fiducia»

Cabral, Musa, Tengstedt: nelle ultime partite sempre un centravanti diverso. Cosa serve a uno di questi per diventare titolare fisso?

Come centravanti del Benfica serve un giocatore completo. La nostra idea di calcio è essere proattivi e aggressivi, secondo me tutti e tre hanno spazio per migliorare e fare meglio. Vedrò a chi dare un’occasione in questa partita: cerco di analizzare anche le prestazioni in allenamento. Tengstedt ha fatto molto bene nelle ultime settimane, è molto cresciuto da gennaio quando è arrivato. Sono molto contento della sua prestazione nell’ultima partita, era coinvolto in ogni azione d’attacco.

Cosa cambia in attacco, a prescindere dalla scelta su chi gioca?

Ovviamente Gonçalo Ramos era un giocatore che l’anno scorso giocava sempre, perché faceva sempre bene. È per questo che il club ha ricevuto molti milioni da lui. Poi devi essere bravo a trovare uno che sia allo stesso livello, per trovare lo stesso bilanciamento. Abbiamo avuto cambi non solo in attacco, dobbiamo sapere di poter giocare un buon livello di calcio anche con altri interpreti.