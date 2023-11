Morato: «Vogliamo vincere con l’Inter per non uscire dall’Europa»

È una posizione differente della mia, è chiaro. Devo adattarmi, sono comunque a disposizione del Benfica.

Morato, come puoi dare profondità all’attacco giocando a sinistra da centrale adattato?

Il Benfica da inizio campionato ha voluto giocare la palla. Mi metto in quella posizione, faccio in modo di adattarmi in allenamento e attaccare meglio.

Si può dire che ci sia una rivalità con l’Inter per cercare la prima vittoria nelle quattro partite di quest’anno?

No, non ho nulla contro l’Inter. Vogliamo vincere perché non abbiamo fatto bene nelle prime quattro giornate, ci servono punti per andare in Europa League e sarebbe comunque un buon risultato per noi.

Si è detto che l’Europa League sia una competizione minore, avete interesse di giocarla?