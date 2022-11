Mkhitaryan: «L’Inter supererà anche questa sconfitta. Pesa tanto perché…»

Mkhitaryan interviene nel post-partita di Juventus-Inter (vedi pagelle). Il centrocampista nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Rai 2, commenta la sconfitta della sua squadra. Di seguito le dichiarazioni nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”.

– Henrikh Mkhitaryan commenta la sconfitta dell’Inter all’Allianz Stadium. Ai microfoni di “La Domenica Sportiva”, il centrocampista dichiara: «Questa è una sconfitta che pesa tanto, perché non abbiamo realizzato le occasioni create e abbiamo preso due gol. Non è accettabile prendere un gol su calcio d’angolo. Però dobbiamo andare avanti e pensare alle due partite che abbiamo. Dobbiamo fare di tutto per vincerle. Usciremo anche dopo questa sconfitta, sono fiducioso della squadra che abbiamo. Capiamo la difficoltà che ci siamo creati noi stessi, da soli. Non abbiamo iniziato bene però c’è tempo per migliorare e per fare del nostro meglio. Sono sicuro che nella seconda parte del campionato faremo meglio e vinceremo le partite che dovevamo vincere adesso. Il ritorno di Marcelo Brozovic? Noi centrocampisti ci sosteniamo sempre, non ci importa chi gioca o chi non gioca. Siamo una squadra e lottiamo per l’obiettivo». Nonostante il risultato negativo, nel suo intervento su Rai 2, Mkhitaryan si dice speranzoso sul futuro in Serie A dell’Inter.